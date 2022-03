Guardiola sincero: «Senza Messi non avrei firmato contratti del genere»

Guardiola: «Messi come Jordan. Senza di lui non avrei firmato contratti così ricchi». Le parole del tecnico del City

Pep Guardiola ha parlato in una bella intervista ad Olè.

MESSI – «Cosa significa Messi? Tutto. Tutto. C’era un gruppo di giocatori incredibili che lo hanno aiutato al Barcellona, in quei quattro anni in cui siamo stati insieme. Un gruppo di giocatori impressionanti. Tante stelle all’apice della loro carriera, al momento e al posto giusto. Xavi, Pujol, Iniesta… Tra tutti loro si è generata un’intesa che si verifica solo una volta nella vita. Abbiamo vinto tanto, ma senza di lui lo avremmo fatto? No, impossibile. Messi è come Michael Jordan, gli devo una buona bottiglia di vino per ringraziarlo dei contratti che mi ha fatto firmare».

BIELSA – «Sono sicuro che abbia lasciato un’eredità in tutti i suoi giocatori. Credo sempre ci sia un prima e un dopo Bielsa in ciascuno di loro. Dicono che abbia vinto poco? Dategli il Barcellona, ​​vediamo se non avrebbe vinto col mio Barcellona».

JULIAN ALVAREZ – «Se lo abbiamo preso è perché vogliamo che resti con noi, crediamo che sia un giocatore da Manchester City. È un’opportunità per il futuro, sarà in ritiro con noi in estate. È un giocatore che profuma di gol. L’ho visto in tv ma voglio vederlo in campo, con i compagni, con le istruzioni da seguire. Se non fossimo convinti delle sue qualità, non l’avremmo comprato. I rapporti che abbiamo ricevuto sono eccezionali. Come si muove negli spazi brevi, come tocca il pallone, è qualcosa di molto difficile da trovare».