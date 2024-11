Guardiola: «Il momento è difficile, ma dopo 8 anni continuerò a credere nei miei: chi poteva fare meglio per così tanto tempo?»

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, dopo la quinta sconfitta consecutiva dei Citizens contro il Tottenham

Pep Guardiola ha parlato alla BBC dopo il clamoroso 4-0 subito dal Manchester City contro il Tottenham, quinto ko di questo avvio di stagione per i Citizens. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Al momento siamo molto fragili, non riusciamo a difendere come vorremmo. Abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo fatica a finalizzare e abbiamo concesso troppo. A quel punto è stato tutto più difficile».

STRISCIA NEGATIVA – «Mi era capitato già da giocatore, forse da allenatore no, quando ho perso le mie prime tre partite al Barcellona. L’unica soluzione è rimanere noi stessi: negli ultimi otto anni abbiamo fatto grandi risultati, sarebbe un errore cambiare»

MOMENTO DI CRISI – «Non ci sono favole nella vita e nello sport, certe volte capitano momenti del genere e devi accettarlo. Non puoi dare la colpa ad altri, ma dobbiamo rimanere compatti e fare quello che abbiamo sempre fatto».

COME REAGIRE – «Dobbiamo rialzalci più che mai: quello che ci definirà come squadra è che dopo essere caduto, ci rialzeremo per affrontare la prossima sfida»

STAGIONE – «Non so come finirà, ma non smetterò mai di credere nei miei calciatori. Non c’è nessuna squadra al mondo che possa fare quello abbiamo fatto per 8 anni per un periodo di tempo ancora maggiore. Certo che le cose non vanno bene, ma quello che proveremo a fare e analizzare il momento, preparare la prossima gara e vedere come andrà»