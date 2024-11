Guardiola, 4 ko consecutivi per il suo City: «Dopo la sosta torneremo al top»

Le parole di Pep Guardiola dopo la sconfitta – la quarta consecutiva – del Manchester City contro il Brighton

Dopo il ko con il Tottenham in Coppa di Lega, quello con il Bournemouth in Premier e lo Sporting in Champions League, arriva la quarta sconfitta per il Manchester City in campionato contro il Brighton: un record negativo per la squadra di Guardiola da quando siede sulla panchina dei citizens. Di seguito le sue parole dopo la sconfitta.

«In questi giorni con la sosta rifletterò molto, cercando di schiarirmi un po’ la testa. Dobbiamo giocare al livello mostrato nel primo tempo, per 70 minuti siamo stati ottimi. So come stiamo giocando: il nostro livello è alto, ma allo stesso tempo non riusciamo a dare continuità per tutta la partita. Sono sicuro che quando torneremo dopo la sosta ci riprenderemo. Siamo ancora in tempo per tornare in corsa per il campionato anche se abbiamo perso due partite in Premier. Sono sicuro che torneremo al nostro meglio: questa è una sfida e io amo le sfida: non farò un passo indietro, proveremo. So che quattro sconfitte sono tante, ma la cosa importante è come giochiamo. Quando giochiamo male sono il primo a dirlo, ma oggi non ho questa sensazione».