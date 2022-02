Guerra Ucraina, De Zerbi e il suo staff lasciano Kiev in treno

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivano le prime notizie riguardo De Zerbi e il suo staff: l’allenatore con i suoi colleghi ha lasciato Kiev in treno

Giorni frenetici in Ucraina per la guerra in atto con la Russia. Erano rimasti in Hotel anche i giocatori dello Shakhtar Donetsk compreso De Zerbi e il suo staff.

L’ultima notizia è quella che l’allenatore ex Sassuolo e il suo staff hanno lasciato Kiev in treno e raggiungeranno l’Italia in tarda notte. Lo riporta Gianluca Di Marzio.