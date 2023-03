Guidi (Gazzetta): «Dybala non può fare causa alla Juve, al massimo un arbitrato»

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione della Juventus in campo e fuori dal campo

DYBALA – «Qui è complessa la questione ma per un semplice motivo: Dybala ha firmato un accordo con la Juve, poi non depositato in Lega, che è uno dei punti cardine dell’accusa dei pm sulla seconda manovra stipendi. Ma Dybala non può fare una causa, al massimo un arbitrato (che A costa e B ha un sistema diverso). Secondo me, la richiesta di risarcimento danni per il mancato rinnovo poi trasformatosi in un trasferimento alla Roma, è una strategia del legale di Dybala per portare la discussione su un altro campo, per poi magari trovare un accordo con la Juve. Se Dybala facesse una semplice causa potrebbe non vincere e inoltre rischierebbe la squalifica per aver firmato un accordo non depositato. Posto che la rischia comunque perchè sono state poi trovate le carte, ma sarebbe quasi un autogol per lui. Non a caso esce sui giornali la richiesta di risarcimento danni».

