Gvardiol: «Al City mi sono posto questo obiettivo, e su Guardiola posso dire che...»

Gvardiol, giocatore del Manchester City, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione citando anche Guardiola. Le parole

Josko Gvardiol, giocatore del Manchester City, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sports UK.

LE PAROLE – «Quando fai il difensore per 10-15 anni poi ti stufi. Devo dire che non mi aspettavo di diventare il giocatore che sono oggi. Guardiola mi ha trasformato in un 10, in un’ala sinistra. Tutto quello che volevo era arrivare al Manchester City e diventare un difensore solido, non mi aspettavo quest’evoluzione. Da giovane giocava in ogni posizione in campo, anche da attaccante o da centrocampista centrale. Mi sento a mio agio in qualsiasi posizione, ma spesso ora mi ritrovo sulla fascia sinistra, anche perché Guardiola vuole che giochi lì».