Haaland, niente Mondiale ma lui è ancora d’oro: le big pronte all’assalto

Erling Haaland non andrà al Mondiale con la Norvegia, ma il suo valore non è cambiato agli occhi delle big europee

Il Mondiale di Qatar 2022 avrà sicuramente una stella in meno con la mancata qualificazione della Norvegia alla manifestazione. Si tratta il Erling Haaland, il ragazzo d’oro del Borussia Dortmund che dovrà quindi ancora attendere per partecipare alla sua prima rassegna intercontinentale.

Una mancata qualificazione che però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non fa perdere valore all’attaccante giallonero. Anzi fa venire ancor più l’acquolina alle big europee visto che il bomber non partirà per il Qatar il prossimo inverno e non rischierà quindi infortuni. La clausola da 75 milioni non spaventa i grandi club, e in estate allora è pronta a partire l’asta a suon di offerte d’ingaggio.