Hakimi: la moglie avvia il divorzio, ma il conto in banca del giocatore è vuoto

Hiba Abouk, ormai ex moglie del giocatore del PSG Achraf Hakimi, ha avviato il divorzio ma ha trovato il conto in banca del giocatore vuoto.

La signora Abouk ha scoperto infatti che il giocatore non ha proprietà e non ha soldi in banca intestati a suo nome, ma da tempo ha intestato tutto alla madre, alla quale è molto legato. Secondo quanto riportato da First Mag, l’ormai ex moglie del marocchino, nella causa di divorzio dall’ex marito, avrebbe voluto rilevare la metà dei beni del terzino, ma in banca non ha trovato nulla intestato al nome di Achraf Hakimi.