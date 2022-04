Hamilton Chelsea, Verstappen provoca: «È un tifoso dell'Arsenal...»

Il pilota della Red Bull Verstappen ha commentato la possibile acquisizione da parte di Hamilton del Chelsea

Max Verstappen, campione del mondo in carica di Formula 1, ha commentato la possibile acquisizione da parte di Hamilton del Chelsea lanciando una provocazione al rivale.

LE PAROLE – «Io sono un tifoso del PSV e non comprerei mai l’Ajax. E se mai dovessi comprare un club di calcio vorrei esserne l’unico proprietario e prendere le decisioni in autonomia, non avere una piccola percentuale. Io credo che lui sia tifoso dell’Arsenal, no? Se sei un tifoso dell’Arsenal e compri il Chelsea è una faccenda interessante… Detto questo ognuno fa ciò che vuole coi propri soldi quindi vediamo che succederà».