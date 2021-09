Hazard si sfoga: «Io sempre infortunato? Nessuno ha giocato quanto me»

Eden Hazard si sfoga: le parole del fantasista belga del Real Madrid, accostato anche alla Juventus per il post Ronaldo

Eden Hazard si sfoga e parla dei suoi infortuni: le parole riportate da HLN.

«Le prime due stagioni con il Real non sono state buone, gli infortuni non mi hanno aiutato, ma ne ho ancora tre per dimostrare il mio valore. Mi sento meglio, ma non sono ancora al 100%. Spero di svegliarmi una mattina e di sentirmi bene sul campo di allenamento. Se sento dolore lì, lo trascino nelle partite. La gente pensa che io sia sempre infortunato. Questa è la verità. Ma se si passa in rassegna la mia carriera non c’è un giocatore che per dieci anni abbia giocato tante partite quante ne ho giocato io».