Hellas Verona, si CELEBRA un grande traguardo! La campagna abbonamenti ha raggiunto 15.500 sottoscrizioni: è la QUARTA migliore di sempre

Hellas Verona, si CELEBRA il traguardo! La campagna abbonamenti ha raggiunto ben 15.500 sottoscrizioni: è la QUARTA migliore di sempre. Le ultime

Attraverso i propri canali ufficiali, l’Hellas Verona ha voluto celebrare un importante traguardo sulla campagna abbonamenti 2024/2025. Ecco il comunicato del sito gialloblu:

COMUNICATO – «Dopo aver superato da settimane il numero di abbonati della scorsa stagione (12.826), la campagna abbonamenti 2024/25 ‘Dall’85’ all’Eternità’ ha raggiunto quota 15.500 tessere staccate: è già la quarta miglior campagna gialloblù di sempre!

CLASSIFICA ALL TIME CAMPAGNE ABBONAMENTI HELLAS VERONA

1984/85 – 17.553 ⁠1985/86 – 16.185 ⁠2013/14 – 16.129 2024/25 – 15.500 ⁠1987/88 – 14.143 ⁠2014/15 – 14.107

I tifosi gialloblù avranno tempo per sottoscrivere il loro abbonamento ancora per una settimana: la campagna, infatti, terminerà la prossima domenica 15 settembre.

Tutti gli abbonati riceveranno in omaggio una speciale sciarpa gialloblù, da ritirare all’Hellas Verona Store di via Cattaneo 2, che permetterà di partecipare al concorso ‘Dall’85 all’eternità‘ tramite la scannerizzazione di un QR code riportato sulla sciarpa. In palio tanti premi ed esperienze esclusive.

Per tutti gli abbonati, inoltre, ci saranno particolari vantaggi offerti dai nostri partner Joma e Conforama».