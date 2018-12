Verona, Ganz: «Piazza importante, contenti di quello che stiamo facendo»

Simone Ganz, attaccante dell’Hellas Verona, punta in alto: «Vogliamo vincere più gare possibili. In città si sente la rivalità con il Chievo».

E’ un Verona che ha voglia di tornare in Serie A e sembra aver tutte le carte in regola per poterci riuscire. In attesa della prossima gara, i gialloblu si godono la loro seconda posizione in classifica e anche l’attaccante Simone Andrea Ganz sembra soddisfatto di quanto fatto finora: «Si vive bene in questa città. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, questa piazza è importante. Ci prepariamo al meglio per la sfida al Brescia e speriamo di continuare la striscia positiva».

RIVALITA’ VENETA – Le squadre venete hanno iniziato col botto questa stagione: «La fame è fondamentale, noi siamo secondi alle spalle del Cittadella. C’è voglia di calcio – spiega a Sky Sport – anche in città si sente la rivalità tra Chievo ed Hellas. Questo è uno stimolo per fare sempre meglio».

OBIETTIVI – Non si sa dove questo Verona potrà arrivare, ma è certo che Ganz darà tutto per questa maglia per raggiungere il sogno: «Io cerco di dare il mio contributo, vogliamo vincere più gare possibili. Tutti i sabati le squadre rivali ci aspettano – conclude il classe ’93 – e noi dovremo dare sempre più degli altri».