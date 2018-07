L’Inter a caccia di un nuovo centrocampista. Hector Herrera può essere il nome nuovo. Sempre nel mirino Arturo Vidal

Hector Herrera è il nome nuovo per il centrocampo dell’Inter ed è il nome che mette tutti d’accordo ad Appiano Gentile. Il centrocampista messicano ha un solo anno di contratto con il Porto ed è in rotta con il suo attuale club. Il giocatore andrà via ma naturalmente lo farà solo a titolo definitivo e non potrà arrivare all’Inter o in un altro club con la formula del prestito con riscatto. Nelle scorse settimane ci aveva provato la Roma ma ora è sull’agenda dell’Inter. Serve dunque uno sforzo sul mercato, un’uscita, non necessariamente quella di un titolare.

L’indiziato numero uno, secondo La Gazzetta dello Sport, rimane Joao Mario. L’Inter non è ancora riuscita a piazzare il portoghese ma una sua partenza permetterebbe ai nerazzurri di avere il gruzzoletto necessario per l’affondo ad Herrera. Sempre in piedi la pista Arturo Vidal. Il giocatore cileno però ha 2 anni di contratto con il Bayern Monaco e i bavaresi chiedono almeno 30 milioni per lasciarlo andare e non hanno aperto al prestito. Ausilio tiene vive diverse piste perché Spalletti vuole centrocampisti polivalenti. Oltre a Vidal, sul taccuino nerazzurro, c’è anche Hector Herrera.