HIGHLIGHTS Atalanta Milan: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Milan, valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20.

1′ Tiro di Ilicic – Donnarumma respinge con un colpo di reni

7′ Occasione per Castagne – Gosens cross dalla sinistra, sul secondo palo arriva Castagne che però non trova il tempismo giusto lasciando scorrere il pallone

9′ Occasione per Suso – Liberato da un lancio di Calhanoglu, Suso controlla dribbla Gosens ma poi perde l’occasione per concludere

10′ Gol dell’Atalanta – Gomez salta con un tunnel Conti e realizza con un gran destro che s’insacca sotto l’incrocio dei pali

15′ Traversa di Pasalic – Conclusione da fuori area dell’ex rossonero che scheggia l’incrocio dei pali

18′ Occasione per Musacchio – Cross di Suso, Musacchio incoccia di testa ma la palla termina larga

26′ Occasione per Suso – Raro scatto in profondità dello spagnolo che però non arriva sulla sfera e viene anticipato da Gollini

27′ Tiro di Rodriguez – Sinistro da lontano dello svizzero, palla che si perde sul fondo non lontano dall’incrocio dei pali

34′ Tiro di Calhanoglu – Destro da fermo, palla altissima

40′ Tiro di Ilicic – Da fuori area, sinistro a giro! Donnarumma respinge

52′ Tiro di Malinovskyi – Trovato sulla trequarti, ha spazio per la conclusione e la prova! Tiro sul fondo

58′ Occasione per l’Atalanta – Cross di Gosens, si ostacolano Ilicic e Castagne e la palla si perde a lato

61′ Gol dell’Atalanta – Gosens conclude dalla sinistra, Pasalic devia in rete

62′ Gol dell’Atalanta – Ilicic riceve da Pasalic, si libera di Calabria e realizza il 3-0

72′ Gol dell’Atalanta – Ilicic realizza una rete straordinaria con un sinistro a giro che s’insacca all’angolino

83′ Gol dell’Atalanta – Muriel realizza la quinta rete bergamasca, Donnarumma non esce sul lancio lungo e si fa superare in velocità dall’attaccante colombiano