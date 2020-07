Gol e azioni salienti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Napoli Udinese

Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Udinese, valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20.

33′ GOL DEL NAPOLI – Traversone di Insigne, Callejon manca la conclusione in area. Fabian sul secondo palo raccoglie e va al contro-cross: Milik in spaccata spedisce in fondo al sacco

⏱ 31’ ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AREK MILIIIIIIIIIIIIIIIIIIK! ¡34 SEGUNDOS LE BASTARON AL POLACO! ⚽️💙 Napoli 1🆚1 Udinese#ForzaNapoliSempre #NapoliUdinese pic.twitter.com/01XSnDVKeL — Napoli Goleador (@Napoli_Goleador) July 19, 2020

22′ GOL DELL’UDINESE – De Paul porta in vantaggio gli ospiti con un diagonale che non lascia scampo a Ospina