HIGHLIGHTS Verona Benevento: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Verona e Benevento, valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21.

17′ GOL VERONA – Grandissima azione manovrata del Verona, Kalinic fa la sponda per Zaccagni che entra in area e col sinistro mette in mezzo. Barak si avventa sul pallone nell’area piccola e batte Montipò.

55′ GOL BENEVENTO – Triangolazione fantastica tra Lapadula e Caprari, quest’ultimo imbuca nello spazio l’attaccante che col destro fredda Silvestri.

Gol de Lapadula !! pic.twitter.com/c8OVCsrKFj — Manu echandia (@KmelEchandia) November 2, 2020

62′ GOL VERONA – Dimarco sfonda sulla sinistra, crossa basso a rimorchio. Sul pallone arriva ancora Barak che stoppa col destro e con l’esterno sinistro lo mette sotto la traversa.

77′ GOL VERONA – Ancora un cross dalla sinistra d Dimarco, si inserisce alla perfezione Lazovic che di testa sigla il tris.