Inizia la Pipita League. In campo il Milan di Elliott

Il Milan sfiderà questa sera il Dudelange in Europa League. I rossoneri in campo con i nuovi acquisti nella Higuain League

Il Milan è pronto a dare il via alla sua nuova avventura europea. I rossoneri scenderanno in campo questa sera in Lussemburgo per affrontare il Dudelange, club di proprietà di un lussemburghese di origini italiane e tifoso interista. Rino Gattuso pensa al maxi-turnover per la sfida europea. Una sfida da non sottovalutare. Grande entusiasmo al Josy Barthel, lo stadio della Capitale e casa della della nazionale. Tutti esauriti gli 8.054 posti, il triplo rispetto ai 2.600 del Jos Nosbaum Stadium, lo stadio di Dudelange, non idoneo.

Inizia dunque quella che potremmo ribattezzare la Pipita League. Higuain giocherà dall’inizio anche a causa dell’indisponibilità di Cutrone e ha già realizzato 10 gol in 23 partite di Europa League. Il Pipita sarà uno dei tanti nuovi acquisti a scendere in campo quest’oggi alle 21 in terra lussemburghese. Rino Gattuso infatti dovrebbe affidarsi ai 5 nuovi acquisti dell’era Elliott. In difesa dovrebbe esserci spazio per Mattia Caldara (grande curiosità per il suo debutto) e per Diego Laxalt (terzino). In mezzo al campo prima da titolare per Bakayoko. In avanti, accanto a Higuain e a Borini, spazio per Samu Castillejo.