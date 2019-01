Il fratello di Higuain vede il Chelsea, il Milan va dalla Juve: la situazione

Juventus, Milan e Chelsea: che triangolo per Gonzalo Higuain! Il fratello vede Sarri, i club italiani pronti a incontrarsi

In casa Milan continua a tenere banco il caso Higuain. Il centravanti argentino non ha gradito le parole di Leonardo che ha provato a stuzzicarlo con dichiarazioni forti: la società chiede maggiore impegno e più leadership, il Pipita sperava di trovare un Milan più pronto a lottare per i vertici e il riscatto legato alla Champions gli ha tolto certezze. Il Milan però non è pronto a lasciar andare l’argentino a gennaio ma in questo momento il riscatto del Pipita sembra essere sempre più lontano. L’attaccante vorrebbe andare il Chelsea, i rossoneri sono pronti ad alzare il muro, spalleggiati dalla Juventus.

La sfida in Supercoppa in programma in Arabia Saudita il prossimo 16 gennaio servirà a fare il punto della situazione tra le due società. La Juventus ha detto di no a un altro prestito per Higuain ed è disposta a lasciarlo andare solo a titolo definitivo. Attenzione alle mosse di Nicolas, fratello-agente del Pipita, che si troverebbe a Londra già da un paio di giorni, in attesa di un segnale da parte del Chelsea. La Juve, in caso di passaggio di Higuain al Chelsea, potrebbe girare al Milan il difensore Benatia e l’attaccante Marko Pjaca. Situazione in evoluzione, presto nuovi aggiornamenti.