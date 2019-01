Sky: Higuain può saltare la Supercoppa tra Juve e Milan!

Ipotesi clamorosa per Gonzalo Higuain: il centravanti potrebbe saltare il match di Supercoppa contro la Juventus

In casa Milan continua a tenere banco la situazione relativa a Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino vuole lasciare il Milan per andare al Chelsea e se in queste ore, dovesse arrivare un’accelerata alla trattativa tra Milan, Juventus e Chelsea per il passaggio del Pipita alla corte di Maurizio Sarri e per l’arrivo di Piatek in rossonero, Higuain non scenderebbe in campo a Gedda contro la Juventus, sua ex squadra. ennaro Gattuso non lo schiererebbe in campo contro i bianconeri. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, dice Sky, ma c’è una possibilità che porta alla clamorosa esclusione del Pipita in Supercoppa.

Al momento non sono arrivate indicazioni concrete in questo senso. Leonardo non è ancora partito per Gedda e potrebbe partire stanotte per raggiungere l’Arabia Saudita mentre sono partiti da Malpensa Scaroni, Maldini e Gazidis. Leonardo lavora al mercato. Higuain vuole il Chelsea e quella contro la Juventus potrebbe essere la sua ultima partita in rossonero. Le prossime ore però saranno determinanti per capire se il Pipita sarà in campo contro la Juve. L’attaccante argentino vuole fortemente il Chelsea e se in queste ore i rossoneri dovessero cedere alle richieste dell’argentino, il Pipita potrebbe rimanere fuori dalla formazione rossonera.