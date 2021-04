Hinteregger shock: «Risse tra tifosi? Nulla di grave, si divertono»

Martin Hinteregger ha espresso le proprie (discutibili) considerazioni sulla rissa avvenuta tra i tifosi di Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte

«Probabilmente si sono dati appuntamento per picchiarsi. Se lo volevano tutti i partecipanti è ok. Perché no? Era già successo e succede di frequente. Tutto sommato fa parte del gioco. Anzi, è una cosa per la quale ci sono solo vincitori: voi giornalisti avete qualcosa di cui parlare, loro si divertono e noi facciamo interviste in merito. Non ritengo sia nulla di grave».