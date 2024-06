Hummels dice ADDIO al Borussia «Finisce qui la mia esperienza dopo 13 anni »

Mats Hummels ha dichiarato ufficialmente l’addio al Borussia Dortmund: ecco le parole dell’ormai ex calciatore giallonero

Mats Hummels ha dichiarato ufficialmente l’addio al Borussia Dortmund: lasciandosi svincolato (e di conseguenza appetibile sul mercato). Ecco le sue parole d’addio.

«Cari tifosi, la mia esperienza in giallonero volge ormai al termine dopo più di 13 anni. È stato un grande onore e piacere per me aver giocato per il BVB così a lungo e aver preso parte a questo viaggio dal 13° posto nel gennaio 2008.Gli innumerevoli grandi allenatori e i fantastici giocatori che ho avuto l’onore di incontrare qui. Incrocio le dita affinché vi incontriate tutti al Borsigplatz il più presto possibile per festeggiare».