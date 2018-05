Il Napoli è a caccia di terzini perché rischia di perdere Elseid Hysaj, in Premier League lo osservano. Vincent Laurini e Bartosz Bereszynski sono sul taccuino di Giuntoli

Il Napoli potrebbe trovarsi costretto a cambiare qualcosa sulla fascia destra nel prossimo calciomercato. Elseid Hysaj, Vincent Laurini e Bartosz Bereszynski sono i possibili protagonisti di questo affare. Partiamo proprio dall’albanese, che rischia di dover lasciare gli azzurri. Ha una clausola da cinquanta milioni di euro e, secondo La Gazzetta dello Sport, lo starebbero osservando in Premier League. Ancora non si è mosso niente di ufficiale, ma può darsi che qualche squadra inglese possa fare la sua proposta nel giro di qualche settimana. Hysaj non è in vendita, ma il Napoli sembra vicino a una smobilitazione e a un cambiamento radicale.

Se ne andrà a fine contratto anche Christian Maggio, quindi bisogna comprare necessariamente un terzino a destra. Se partisse pure Hysaj, allora le caselle da riempire sarebbero due. Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su Laurini e Bereszynski. Per il francese della Fiorentina il gradimento è alto, ha già lavorato con Maurizio Sarri a Empoli, ma proprio il punto interrogativo riguardo il futuro di Sarri fa venire più di un dubbio. Giuntoli lo prese al Carpi, Laurini è un profilo che intriga. Anche il polacco della Sampdoria piace, è nella lista del ds da diverso tempo e i suoi connazionali Milik e Zielinski lo starebbero “sponsorizzando”.