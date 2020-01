Ibanez Roma, Fonseca è sceso in campo. Decisiva la sua chiamata

Ibanez Roma, Fonseca decisivo nella scelta del difensore centrale. Il tecnico giallorosso ha chiamato in prima persona il classe ’98

Roger Ibanez ha scelto la Roma. I giallorossi presto accoglieranno il difensore centrale che per diverse settimane è stato vicinissimo al Bologna, salvo poi optare per l’esperienza capitolina.

La Gazzetta dello Sport svela un importante retroscena sulla trattativa. Per la decisione del difensore è stato decisivo l’intervento di Paulo Fonseca che, come già fatto con altri in estate, ha chiamato in prima persona il classe ’98.