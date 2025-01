Ibrahimovic: «Supercoppa? Speriamo di vedere una bella partita. Io al Milan sono uno di poche parole» - Calcio News 24

Ibrahimovic, portavoce del Milan all’ambasciata italiana in Riyadh, ha mandato un messaggio a tutte le squadre della supercoppa, ecco le sue parole

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare. Presente all’ambasciata italiana di Riyadh per il pranzo con i vertici di Atalanta, Inter e Juventus e naturalmente il Milan, in rappresentanza del club rossonero l’ex l’ex bomber ha espresso queste considerazioni in merito alla Supercoppa italiana dopo lo scambio istituzionale di doni. Vediamo qui il suo commento, quando manca ormai meno di due ore al calcio d’inizio della prima gara della competizione: quella tra i nerazzurri di Simone Inzaghi ed i corregionali di Giampiero Gasperini. Ecco qui riportare proprio le considerazioni di Ibrahimovic nella giornata odierna:

IBRAHIMOVIC PRIMA DELLA SUPERCOPPA ITALIANA – «Non sono il presidente del Milan e sono un uomo di poche parole, ringrazio l’ambasciatore per l’invito e mando un grande in bocca al lupo alle squadre presenti, spero in grandi partite».