Ibrahimovic Milan, si attende solo il comunicato. Il 2 in città

Ibrahimovic Milan, già pronto il comunicato ufficiale della società: sarà pubblicato tra oggi e domani. Il giorno 2 lo svedese in città

È ormai davvero tutto fatto per l’approdo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese è pronto per il secondo capitolo della sua avventura in rossonero, e per vederlo di nuovo sotto l’ombra della Madonnina è solo questione di tempo.

Il comunicato ufficiale riguardo il suo ingaggio è già stilato dalla società ed è solo in attesa di essere pubblicato (tra oggi e domani). Poi il calciatore arriverà in Lombardia il giorno 2 gennaio, con spazio quindi per esordire contro la Sampdoria.