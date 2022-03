Ibrahimovic: «Nella Svezia con un altro ruolo? Finché sono in attività resto in attività»

Ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic sul suo futuro con la Nazionale svedese

L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro con la maglia della Svezia. Ecco le sue parole ai microfoni di Aftonbladet:

FUTURO CON LA SVEZIA – «Se mi vedo in altro ruolo? Finché sono in attività, resto in attività. Se comincio a concentrarmi su quale sarà il mio prossimo passo significa che mi sono rilassato mentalmente e mi sono preparato al passo successivo, ma non l’ho fatto. Sono in attività e concentrato pienamente in quel che faccio».