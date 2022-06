Ibrahimovic stupisce: primi segnali positivi. E si presenterà al raduno per accogliere i nuovi

Zlatan Ibrahimovic ha iniziato l’intenso programma riabilitativo per tornare in campo con l’obiettivo di essere pronto a fine dicembre.

Ibra sta spingendo e lo fa allenandosi tutti i giorni, tra lavori specifici in palestra, piscine e sedute in fisioterapia ad hoc per potenziare ulteriormente il muscolo attorno al ginocchio e si vedono i primi segnali positivi. È assai probabile che il 4 luglio, giorno del raduno del Milan, possa esserci anche lui tra i calciatori presenti al primo giorno di lavoro. Il rinnovo sarà sottoscritto non appena Maldini e Massara saranno rinnovati a loro volta.