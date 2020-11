Ibrahimovic: «Stavo per ritirarmi, poi Raiola mi ha detto del Milan…»

Zlatan Ibrahimovic parla del suo ritorno al Milan e della possibilità di ritirarsi prima di tornare in Italia. Ecco le sue parole

Intervistato da Sport Bladet, Zlatan Ibrahimovic ha svelato il motivo della sua scelta di tornare al Milan.

«Volevo entrare in un nuovo capitolo della vita. Stare con la famiglia ogni giorno, ripercorri la propria vita in quella dei miei figli. Giocando a calcio si passa molto tempo lontano dalla famiglia e mi mancano molto i miei ragazzi. Ma poi Mino Riola dice: “Devi finire in Europa! Devi dimostrare di essere tornato al livello più alto, che puoi farlo! Fai solo sei mesi a Milano, dopodiché puoi smettere. Allora la gente ricorderà che sei arrivato in Europa, al vertice ”. Ho parlato molto con Mino e lui mi disse “Non devi fermarti! Devi giocare finché non sarò marcio, più o meno. Vuole solo che vada avanti, vada avanti e sa come innescarmi. Ha detto: “È troppo facile smettere dagli Stati Uniti e il tuo addio non dovrebbe essere facile”».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU MILANNEWS24