Icardi al Psg, l’argentino è già un caso: isolato negli spogliatoi

Di Maria e Paredes non avrebbero accolto con grande calore Mauro Icardi per volere di Messi, che è un grande amico di Maxi Lopez

Non sono finiti i problemi di spogliatoio per Mauro Icardi. Secondo l’Equipe, infatti, i connazionali al Psg non avrebbero accolto calorosamente l’ex Inter.

Angel Di Maria e Leandro Paredes, anzi, sarebbero tra i più freddi con Icardi. Il tutto a causa del cattivo rapporto tra Lionel Messi e l’ex capitano dell’Inter. Senza contare la grande amicizia che c’è tra Maxi Lopez e la Pulce.