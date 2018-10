Icardi sogna la rivincita nel Camp Nou che gli disse no

Mauro Icardi torna dove tutto è iniziato e cerca la rivincita contro la squadra che lo ‘scartò’. Oggi Barcellona-Inter

Mauro Icardi faceva parte di una grande generazione di talenti pronta a sbocciare con la maglia del Barcellona. La florida cantera del Barça stava per dare i suoi frutti ma in panchina c’era Pep Guardiola che stava per rivoluzionare il calcio con il suo tiqui-taca e con il gioco senza centravanti vero, ovvero con il falso nueve. Pep decise di puntare su Leo Messi centravanti e interruppe così il sogno di Mauro Icardi, vero nueve.

Maurito era corteggiatissimo già a 15 anni ma rifiutò le offerte di mezza Europa, Arsenal e Liverpool compresi, per giocare nel Barcellona di Leo Messi. Al Camp Nou però non mise piede. Lo farà questa sera per la prima volta. Mauro vide Ibrahimovic fallire nel gioco rivoluzionario di Guardiola, capì che per lui non era aria e accettò al volo l’offerta della Sampdoria che con soli 400mila euro lo strappò dalle grinfie dei catalani: «Non esitai un secondo ad andare via e non sono pentito della scelta fatta ma Barcellona resta una tappa fondamentale della mia vita» ha detto il 9 interista. E stasera Mauro sogna la rivincita in quel Camp Nou che gli disse di no.