Icardi da urlo in Champions: meglio di Messi e CR7 all’esordio

Mauro Icardi ha un’incredibile media in Champions League. Maurito ha fatto meglio di Messi e Cristiano Ronaldo all’esordio

L’ha attesa per anni quella piacevole sensazione di scendere in campo per ascoltare la musichetta della Champions e ora Mauro Icardi non vuole più lasciare il terreno di gioco, ma vuole difendere con le unghie, con i denti, e con i suoi gol, quello che è riuscito a conquistare dopo anni di sacrifici. Mauro Icardi ha esordito in Champions League a 25 anni e il debutto è stato da incorniciare: gran conclusione al volo, da fuori area, e gol del pari in Inter–Tottenham. Pochi minuti dopo, Vecino ha regalato la clamorosa rimonta ai nerazzurri.

Maurito si è ripetuto in Olanda contro il Psv Eindhoven, è rimasto a secco al Camp Nou contro il Barcellona ma si è rifatto al ritorno realizzando, ancora una volta nel finale, il gol del definitivo 1-1 contro la sua ex squadra. Mauro ha segnato 3 gol in 4 gare di Champions, un’impresa che, all’esordio, non era riuscita nemmeno a Leo Messi e a Cristiano Ronaldo, i due marcatori più prolifici della storia della Champions. Solo Henry e Drogba, tra i primi 20 cannonieri della Champions, avevano segnato 5 gol in 4 gare, all’esordio nella massima competizione, mentre van Nistelrooy, Del Piero e Raul erano arrivati a 4. Ronaldo e Messi nelle loro prima 4 gare in Champions non avevano mai segnato. Icardi sì, e ora è tra i grandissimi.