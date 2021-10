Icardi Juve, Cherubini studia il piano per prendere l’attaccante argentino

Icardi Juve: alla squadra di Massimiliano Allegri mancano anche i gol. Cherubini di nuovo all’assalto a gennaio? Le ultime

Anche il turno infrasettimanale contro il Sassuolo ha messo in evidenza le difficoltà della Juventus di Allegri nel trovare il gol. I bianconeri hanno trovato una sola rete nelle ultime sei partite tra campionato e Champions League.

Dopo aver perso Cristiano Ronaldo, Cherubini potrebbe così seriamente ripensare a Mauro Icardi già a gennaio. L’attaccante è sempre più in bilico al PSG e tornerebbe volentieri in Italia. Due gli ostacoli per la Juventus: la resistenza del club parigino ad una cessione in prestito con diritto, come già avvenuto nella scorsa estate, e la valutazione dell’ex Inter che supera i 30 milioni di euro. Staremo a vedere.