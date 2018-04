Inter, che numeri: due terzi dei gol arrivano da Icardi e Perisic

L’Inter si appoggia sui gol di Icardi e Perisic, anche troppo: in due hanno segnato i due terzi delle reti nerazzurre

L’Inter ha segnato cinquanta gol in trentuno giornate di Serie A. Di questi cinquanta, ventiquattro sono stati siglati da Mauro Icardi e nove da Ivan Perisic. La premiata ditta Icardi Perisic ha, quindi, messo a segno trentatré reti. Se la matematica non è un’opinione, si tratta del 66% dei gol totali, ovverosia i due terzi. Icardi e Perisic hanno un peso specifico importante per l’attacco dell’Inter: già l’argentino, da solo, ha marcato la metà delle reti nerazzurri, l’apporto di Perisic diventa fondamentale. Il rovescio della medaglia non è affatto da sottovalutare. Chi segna se Icardi e Perisic non sono in giornata?

Il terzo marcatore dell’Inter è addirittura Milan Skriniar, che di mestiere fa il difensore centrale eppure ha segnato quattro volte quest’anno. Mancano i gol di Antonio Candreva, che mai in carriera era arrivato a aprile inoltrato senza segnare; mancano pure le reti dei centrocampisti, perché hanno fatto gol solo Vecino (due), Brozovic (tre) e Valero (uno): in totale sei gol, troppi pochi. Questa Inter si concentra su Icardi e su Perisic, ma non è un bene, perché poi arrivano partite come quella di Torino: se l’argentino e il croato non fanno gol, per l’Inter sono dolori.