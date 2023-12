Iervolino presenta di nuovo Sabatini: «Monumento e bandiera di Salerno»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha presentato di nuovo Walter Sabatini in conferenza stampa

PAROLE – «Mi preme anzitutto ringraziare un amico e un professionista vero come De Sanctis. Gli auguro le migliori cose e i migliori risultati lavorativi. Saluto anche il suo staff, il mio grazie è esteso a tutti. Faccio i complimenti alla squadra che ieri ha fatto una bella partita contro il Milan. Oggi presento per la seconda volta Sabatini. Due anni fa lo definii un uomo carismatico, illuminato. Un genio nel suo settore. Ho la stessa idea e lo etichetto come un monumento e una bandiera di Salerno. Ci ispiriamo a lui per fare un’altra grande impresa .E’ la persona giusta perchè ama Salerno, conosce l’ambiente e sa che energia si respira qui. Trasferirà al mister e alla squadra entusiasmo e motivazioni. Con Walter abbiamo risolto tutte le incomprensioni, siamo amici e abbiamo ristabilito un rapporto autentico e genuino. Lui ha accettato subito quando gli ho chiesto di tornare alla Salernitana, è consapevole serva una impresa e lui è quel leone che lancia il cuore oltre l’ostacolo. La piazza lo ama ed è sentimento ricambiato. Binomio perfetto. I tifosi granata, uniti, sono imbattibili e mai sottomessi. Il macte animo è quella miccia che fa scattare l’entusiasmo. A me, al direttore, a tutti».