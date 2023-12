Il Cagliari torna al lavoro: le condizioni della squadra

Le ultime sul Cagliari di Claudio Ranieri dopo la sconfitta ottenuta nell’ultimo turno di Serie A contro il Verona

Il Cagliari ha pubblicato il report ufficiale dell’allenamento odierno.

REPORT – «Vigilia di Natale in campo per i rossoblù, questa mattina impegnati in una seduta di allenamento: subito testa alla prossima gara di campionato. Due i gruppi di lavoro: i calciatori che hanno totalizzato più minuti nel match di ieri hanno svolto del defaticante; per gli altri attivazione tecnica, esercitazioni sul possesso palla ed una partita giocata su spazi ridotti. La ripresa ora è fissata per la mattina del 26 dicembre».