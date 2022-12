Il CEO dell’Atletico Madrid: «Luis Enrique mi piace molto personalmente e professionalmente»

Miguel Angel Gil Marin, CEO dell’Atletico Madrid, ha parlato di un possibile arrivo di Luis Enrique nel club spagnolo

PAROLE – «Luis Enrique? Mi piace molto personalmente e professionalmente. Penso che abbia il talento per allenare qualsiasi squadra del nostro campionato. E’ chiaro che vale per tutti. Per i media, per i giocatori e per i club perché offre prestazioni. Penso che sia buono».