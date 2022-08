Il grave incidente di Gianluigi Lentini – 2 agosto 1993 – VIDEO

Gianluigi Lentini subisce un violento incidente d’auto il 2 agosto 1993. Da poco acquistato dal Milan, non tornerà più il giocatore di prima

Gianluigi Lentini, nato a Carmagnola nel 1969, è stato tra gli anni 80 e l’inizio degli anni 90 una delle ali più forti nel panorama del calcio italiano. Cresciuto nel Torino, coi granata si mette in luce fino ad essere acquistato nel 1992 dallo stellare Milan di Silvio Berlusconi.

Il 2 agosto 1993 sarà il giorno della svolta della sua carriera, ma in negativo. Il giocatore è protagonista di un bruttissimo incidente in macchina, complice una foratura. Montato il “ruotino”, il piemontese andrà ad una velocità troppo elevata fino a subire un violentissimo impatto. Per diversi giorni lotta tra la vita e la morte, poi riuscirà a uscirne vincitore a tornare anche a giocare a calcio. Tuttavia, da quel giorno, la straripante ala che si era messa in mostra non sarà mai più la stessa.