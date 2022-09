Il Milan aspetta Maignan: ecco quando potrebbe tornare

Mike Maignan è fermo ai box per infortunio: il Milan lo aspetta e potrebbe riaverlo a disposizione per la sfida con il Monza

Mike Maignan, che si è infortunato al polpaccio in nazionale, ha proseguito ieri le sue terapie a Milanello, mentre i rossoneri lo aspettano per il suo ritorno in campo.

Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo è di riaverlo a disposizione per il match casalingo del 22 ottobre contro il Monza.

