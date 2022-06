Il Milan cerca Bremer. Il Torino chiede Pobega come contropartita

Il Milan cerca di sfilare Bremer all’Inter, Per farlo i granata chiedono Pobega come contropartita tecnica

Il Milan continua a seguire Bremer con l’obiettivo di spuntarla con i cugini dell’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, i granata sarebbero ben disposti a cederlo ai campioni d’Italia, ma in cambio vogliono Tommaso Pobega.

Il centrocampista di ritorno a Milano dopo il prestito secco a Torino, però, non è sulla lista dei partenti per i rossoneri, che ci vogliono puntare per la prossima stagione.