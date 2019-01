Il Real Madrid punzecchia Cristiano Ronaldo, ma CR7 è carico per la Lazio

Dalla Spagna Sergio Ramos e compagni stuzzicano il fuoriclasse portoghese, CR7 però è molto carico in vista della gara con la Lazio.

Che Cristiano Ronaldo e il Real Madrid non si siano lasciati bene la scorsa estate non è un mistero. Ora però i Blancos, secondo quanto riporta in prima pagina “Tuttosport”, continuano a pungere e provocare il fuoriclasse portoghese, passato alla Juventus. Sergio Ramos e compagni, insomma, magari in vista di un possibile faccia a faccia in Champions League fra i Blancos e i bianconeri, starebbero stuzzicando non poco l’attaccante bianconero, il quale però, assicura il quotidiano sportivo torinese, è pienamente concentrato sul campo e sulla sfida contro la Lazio.

