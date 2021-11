Il ritiro va di moda, Liverani racconta: «Alla Viterbese otto settimane...»

L’allenatore Fabio Liverani ha raccontato di un’esperienza vissuta in ritiro ai tempi della Viterbese con Gaucci presidente

Juventus, Udinese, Cagliari, Sampdoria e tante altre squadre che ci sono passate in questa prima parte di stagione. Il ritiro va di moda in Serie A e quasi tutti i club ci stanno passando almeno una volta. A raccontare un’esperienza di ritiro ai tempi in cui faceva il calciatore e non l’allenatore, è stato Fabio Liverani in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

OTTO SETTIMANE – «Le racconto questa: alla Viterbese, presidente Luciano Gaucci, facemmo otto settimane di fila in ritiro. Fu esonerata Carolina Morace, andammo in ritiro e cambiarono altri due tecnici. Con Gaucci non c’era alternativa».

ESPERIENZA – «Inizialmente l’albergo era buono. Poi, man mano che passava il tempo, si scendeva di categoria e di livello. Le camere singole di oggi erano impensabili. Le carte erano tutto e si stava davvero insieme».

DA ALLENATORE – «Col Lecce ne facemmo due, ma mai punitivi. Una volta avevamo un ciclo di tre partite in otto giorni. Decidemmo insieme ai ragazzi. Restammo tutto il tempo in ritiro, e le partite le vincemmo tutte».