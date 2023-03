Il salvataggio di Masiello alla LeBron apre le porte della Champions: Napoli-Atalanta 2018/2019

La vittoria dell’Atalanta contro il Napoli nel 2019 che aprì le porte alla Champions: Zapata, Pasalic e il famoso salvataggio di Masiello

La continuità è sempre un fattore determinante nella conquista dei risultati, ma sono gli attimi (quelli istantanei) che se colti possono aprire porte importanti anche negli scontri diretti. Fu così per l’Atalanta nella stagione 2018-2019, dove un salvataggio destinato ad entrare nella storia trasformò la Champions League in una realtà.

22 aprile 2019, i nerazzurri di Gasperini devono affrontare in trasferta il Napoli di Carlo Ancelotti (secondo in classifica): un crocevia importante per capire se la Dea è pronta per il definitivo salto di qualità vista la classifica corta e un gruppo assai competitivo. Dopo 28 minuti l’impresa si fa tutta in salita quando Mertens mette in rete su perfetto assist di Malcuit. Il primo tempo è dominio azzurro ai danni di un’Atalanta macchinosa nonostante un tiro interessante di Gomez, ma è nella ripresa che succede il ribaltone orobico.

In primis subentra Josip Ilicic a portare qualità offensiva, ma poco dopo arriva l’azione che per l’Atalanta vale addirittura una stagione: Milik viene imbucato da Mertens, il polacco si trova solo davanti a Gollini e decide di scavalcarlo con un pallonetto che potrebbe finire tranquillamente in rete, ma arriva Andrea Masiello a toglierla sulla linea ad un centimetro dal 2-0 partenopeo (paragonabile al salvataggio di LeBron James durante la finale NBA 2016).

Ora però serve segnare per trasformare il sogno in realtà, e allora ci pensa Duvan Zapata che su perfetto assist di Hateboer sigla il pareggio da ex del match. E’ tutta un’altra Dea nella ripresa con il “professore” capo della manovra atalantina, soprattutto quando serve il colombiano che a sua volta dà a Pasalic che, a porta vuota, mette la freccia: 1-2 per l’Atalanta, in una vittoria che certificò i bergamaschi come favoriti per la lotta Champions.