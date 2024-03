Immobile Inter, svolta per il futuro: la suggestione di Inzaghi

Immobile all’Inter? Una suggestione per l’estate visti le recenti situazioni vissute dall’attaccante in giro per la Capitale

Immobile all’Inter? Una suggestione per il mercato estivo visti le recenti situazioni vissute dall’attaccante in giro per la Capitale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’agente dell’attaccante avrebbe incontrato i nerazzurri a Madrid. Una chiacchierata per capirne la fattibilità, per Inzaghi sarebbe un acquisto d’oro avendolo già allenato alla Lazio.