Incidenti Amsterdam, Arbib (rabbino di Milano): «É stata una caccia all'ebreo»

Dopo la sfida tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, sono stati registrate diversi scontri e arresti fuori dallo stadio

Le violenze in Olanda dopo Ajax-Maccabi Tel Aviv continuano a far discutere. Il Corriere della Sera propone oggi l’intervista a Alfonso Pedatzur Arbib, rabbino capo della Comunità ebraica milanese:

PAROLE – «Mi ha impressionato il fatto in sé, cioè una vera caccia all’ebreo, condotta in tutta la città, molto lontano dallo stadio. Una sequenza che ha tutte le caratteristiche tecniche di un pogrom. Eppure le reazioni non sono state quelle che ci saremmo aspettati. Non sono mancate le minimizzazioni, anche da parte degli organi di stampa, salvo poi correggere il tiro».