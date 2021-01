Incubo Icardi: ladri in casa, furto da 400mila euro

Ladri a casa del bomber del PSG Mauro Icardi: sottratto un bottino da circa 400mila euro all’ex attaccante di Sampdoria e Inter

Weekend da dimenticare per Mauro Icardi. L’ex attaccante di Sampdoria e Inter è stato derubato nella sua abitazione a Neuilly-sur-Seine sabato 30 gennaio. Come riportato da L’Equipe, infatti, al bomber argentino è stato sottratto un bottino dal valore di 400.000 euro.

Al momento dell’accaduto, Icardi si trovava in trasferta con la squadra a Lorient ed è stato poi avvisato dai suoi domestici. Come se non bastasse, il PSG ha anche perso 3-2, allontanandosi dalla vetta della Ligue 1.