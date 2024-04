Infatino nella bufera: disperato al gol sbagliato dell'Inter - VIDEO

La reazione di Gianni Infantino, presidente della Fifa, al gol sbagliato dall’Inter nella sfida contro il Cagliari

Polemiche sui social per Gianni Infantino. Il presidente della Fifa era infatti presente a San Siro per assister alla sfida tra Inter e Cagliari, terminata 2-2. Al momento del gol sbagliato da Hakan Calhanoglu è stato però inquadrato dalle telecamere in tutta la sua disperazione.

Una reazione che non è stata digerita bene sui social, nonostante lo stesso Infantino non abbia mai nascosto di essere sempre stato tifoso dell’Inter.

