Infortuni Fiorentina: emergenza per Italiano. Da Arthur a Biraghi

Brutte notizie per la Fiorentina: l’infortunio di Arthur potrebbe influenzare la sua presenza contro l’Empoli. Ecco le ultime

Come riportato oggi da Radio Bruno, è emergenza infortuni in casa Fiorentina: soprattutto in vista della sfida che i viola devono affrontare contro l’Empoli in quello che è il classico derby toscano.

Potrebbero lasciare spazio nell’undici titolare sia il centrocampista Arthur che l’esterno Biraghi: entrambi tanto affaticati quanto condizionati dalla loro condizione fisica