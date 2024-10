Infortuni Genoa, la SITUAZIONE dei rossoblu in vista di sabato sera contro l’Atalanta

Infortuni Genoa, ecco la SITUAZIONE ATTUALE dei giocatori rossoblu in vista della gara contro l’Atalanta

Il Genoa si sta preparando per la sfida contro l’Atalanta. Ecco il report ufficiale della squadra sugli infortuni.

Il Grifone fa quadrato – Secondo giorno in Veneto per la squadra con il focus sulla sfida con l’Atalanta, tra riunioni tecniche con il supporto delle clip, spruzzate di pioggia intermittenti e collaudi per la messa a punto degli accorgimenti per le fasi di attacco e contenimento. Dopo l’attivazione muscolare a cura dei preparatori, la squadra si è concentrata su una fitta serie di esercitazioni, collettive e per reparti, finalizzando il lavoro in una partitella a tutto campo, tra scambi di pettorine e variazioni in corso d’opera. Badelj, Ekuban, Frendrup e Malinovskyi sono rimasti in Liguria per l’iter di recupero. In perfetta parità il bilancio dei precedenti tra Genoa e Atalanta nel massimo campionato (26 vittorie per parte e altrettanti pareggi).