Infortuni Genoa, le novità dopo l’ultimo allenamento della squadra di Gilardino

Infortuni Genoa, le novità dopo l’ultimo allenamento di Alberto Gilardino in vista dei prossimi impegni di campionato

Novità importanti sugli infortuni in casa Genoa. Ecco il comunicato della squadra rossoblu dopo l’ultimo allenamento.

IL COMUNICATO – ‘Gila’ ha guidato un’altra seduta mista. Soluzioni ridotte nella contingenza delle assenze dei nazionali e degli elementi alle prese con iter personalizzati. Nell’aria la voglia di compattarsi e lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Dopo la prima tornata di match internazionali, venerdì la seconda con altri protagonisti. Ankeye e Zanoli incoraggiati dai tifosi alla festa del GC Lavagna. Con i felsinei verrà sfondato abbondantemente il muro dei 30mila. La prevendita viaggia a braccetto con la politica dei prezzi agevolati. E’ iniziata oggi quella dei biglietti per il settore ospiti (prezzo base: 30 euro intero, 15 euro U16), senza obbligo di tessera del tifoso, sulla rete vendita Vivaticket.

Aggiungi un posto a tavola – Occhi sul campo, alle chances di rientro, alle idee di sviluppo. E orecchie incollate alle news, non solo dall’estero, collegate ai nazionali fuori sede. Tutto fa brodo. Agli ordini dello staff la squadra ha smarcato il quarto appuntamento della settimana, in una mattinata nuvolosa, priva di pioggia e vento che avevano imperversato gli scorsi giorni. Un programma modulato tra campo e palestra, a margine di colazione e pranzo per ‘team building’ e regime alimentare. Al banchetto ha preso parte il bomber dell’Under 20, Ghirardello, 4 gol su azione in 7 turni del Primavera 1. Con lui i coetanei precettati nella seduta di ieri. Venerdì la squadra sosterrà un altro allenamento. Nei punti vendita prosegue intanto per gli abbonati la promo sconto 50% per acquistare le maglie Home. C’è tempo fino a fine mese.