Infortuni Inter, un giocatore pronto a giocare contro il Bologna. Su Calhanoglu, Acerbi e Correa...

Infortunati Inter, Acerbi vede il Bologna! Speranze anche per Correa, mentre Calhanoglu… Il punto sull’infermeria nerazzurra

In casa Inter ci si preoccupa per gli infortuni: tra valutazioni e possibili recuperi in vista della gara contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport Acerbi recupererà per la sfida contro i rossoblù. Restano out Bisseck e Calhanoglu, mentre la speranza dello staff medico nerazzurro è di recuperare Correa per la gara contro l’Empoli.

INFORTUNATI INTER – «Simone Inzaghi proverà a recuperare Correa per domenica. Acerbi recuperato per mercoledì contro il Bologna. Calhanoglu invece salterà la sfida di recupero di dopo domani, da domani verrà valutato, Asllani si gioca ancora la sua chance. Per Bisseck serviranno altri 10/15 giorni».